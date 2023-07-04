«Спартак» сообщил о товарищеском матче и назвал соперника

Московский «Спартак» посредством официального клубного сайта объявил о том, что проведет товарищескую встречу против азербайджанского «Нефтчи».

Спарринг между командами состоится 18 июля на домашнем стадионе российского клуба «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В эти дни «Нефтчи» участвует в предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер», проходящем в Санкт-Петербурге. В первом матче команда из Баку потерпела поражение от местного «Зенита» со счетом 1:3.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте.