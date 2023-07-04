«Палмейрас» хочет арендовать одного из лидеров «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел может уйти в аренду. Пригласить футболиста в свои ряды хочет «Палмейрас», сообщил в социальных сетях инсайдер Хулио Мигел Нето.

В свою очередь «Зенит» не согласен на такие условия. В Санкт-Петербурге планируют осуществить полноценную продажу южноамериканца. Срок действующего трудового договора Вендела с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

В «Зенит» бразилец перешел осенью 2020 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Вендел сыграл 25 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя ассистами.