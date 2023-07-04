Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес стамбульского «Бешикташа» к 30-летнему полузащитнику Далеру Кузеяву, чей контракт с санкт-петербургским «Зенитом» истёк в ночь с 30 июня на 1 июля.

- Если к Кузяеву есть предметный интерес от «Бешикташа», если там на него рассчитывает главный тренер, то, конечно, ему стоит перейти туда. Нельзя сказать, что в последнее время Далер стабильно был игроком основы «Зенита», с учётом большого количества легионеров в команде. В его возрасте сидеть на скамейке не особо интересно. Я думаю, Кузяев сам прекрасно всё это понимает. Сомневаюсь, что он перейдёт куда-то внутри России. Вряд ли он подпишет контракт с каким-то из московских клубов, ну а остальным наверняка будет непросто заполучить его из-за финансовых условий.