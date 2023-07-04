Чистяков скучает по матчам за сборную России.

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что скучает по играм за национальную сборную России.

«По сборной скучаю. Хорошие времена были, но лучшие впереди. Наше дело тренироваться и ждать, когда сборная вернется к международным турнирам», - приводятся слова футболиста на страницах ТАСС.

В составе сборной России Чистяков провел четыре матча, в которых не отметился голевыми действиями.

Национальная команда отстранена от международных матчей из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА. В марте подопечные Валерия Карпина провели два спарринга – против Ирака (2:0) и Ирана (1:1).