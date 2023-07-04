Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деспотович признался, что готов играть за лучшие клубы РПЛ бесплатно

04 Июля 2023 • 10:35 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:00

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович заявил о своём желании поиграть в составе топ-клуба РПЛ.

По словам сербского футболиста, за такие команды, как «Спартак», «Зенит» или «Динамо», он готов выступать бесплатно.

«Я бы хотел показать себя в таких командах, как «Спартак», «Динамо», «Зенит». Даже деньги не нужны. Год бы играл без ничего, чтобы показать свой уровень», — цитирует Деспотовича Sport24.

Ранее Деспотович сообщил о своём уходе из «Арсенала». Также в карьере нападающего были «Оренбург», «Рубин», «Црвена Звезда», «Астана» и «Кайрат».

В минувшем сезоне 31-летний Деспотович провёл за команду из Тулы 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва Арсенал Тула Джордже Деспотович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
11:07 · Россия. Премьер-лига
Адамов: «Вендел — очень сильный игрок, но у нас есть новенький бразильчик Ду Кейрос» 1
10:59 · Россия. Премьер-лига
«Палмейрас» хочет арендовать одного из лидеров «Зенита»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Чистяков скучает по матчам за сборную России.
10:48 · Россия. Премьер-лига
Адамов считает, что у Кузяева есть все качества, чтобы играть в Европе
10:35 · Россия. Премьер-лига
Деспотович признался, что готов играть за лучшие клубы РПЛ бесплатно
10:29 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о трансфере легионера официально
10:19 · Россия. Первая лига
Деспотович сообщил о своём уходе из «Арсенала»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Чистяков считает, что легионеры прибавляют статуса «Зениту»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Адамов раскрыл свою цель в «Зените»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Деспотович: «Слуцкий — это на 70% девушка, 30% — мужчина»
09:47 · Россия. Первая лига
Денис Фомин покинул «СКА-Хабаровск» официально
09:27 · Россия. Премьер-лига
Сегодня «СКА-Хабаровск» сыграет с «Динамо»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Бразильский форвард покинул «Локомотив»
07:58 · Россия. Премьер-лига
Аршавин сравнил российского игрока с Криштиану Роналду
07:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил уровень легионеров «Зенита»
Все новости
Рекомендуем