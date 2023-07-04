Деспотович признался, что готов играть за лучшие клубы РПЛ бесплатно

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович заявил о своём желании поиграть в составе топ-клуба РПЛ.

По словам сербского футболиста, за такие команды, как «Спартак», «Зенит» или «Динамо», он готов выступать бесплатно.

«Я бы хотел показать себя в таких командах, как «Спартак», «Динамо», «Зенит». Даже деньги не нужны. Год бы играл без ничего, чтобы показать свой уровень», — цитирует Деспотовича Sport24.

Ранее Деспотович сообщил о своём уходе из «Арсенала». Также в карьере нападающего были «Оренбург», «Рубин», «Црвена Звезда», «Астана» и «Кайрат».

В минувшем сезоне 31-летний Деспотович провёл за команду из Тулы 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.