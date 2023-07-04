Казанский «Рубин» усилился черногорским защитником Игором Вуячичем. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

28-летний черногорский футболист заключил с новичком Премьер-лиги долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. За «Рубин» Вуячич будет выступать под 15-м номером. Сумма сделки не раскрывается. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в один миллион евро.

Игор выступал за «Партизан» с лета 2019 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 44 поединках за белградский коллектив, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.