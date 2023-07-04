Чистяков считает, что легионеры прибавляют статуса «Зениту»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, что бразильские игроки придают статуса «сине-бело-голубым».

«Малком, Роберт Ренан были в сборной Бразилии. Кассьерра был в сборной Колумбии. Это добавляет статуса «Зениту» - за нас выступают игроки сборных Бразилии, Колумбии», - передает слова Чистякова ТАСС.

«Зенит» принимает участие в предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. В первом поединке команда Сергея Семака одержала победу над «Нефтчи» со счетом 3:1.

По итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги питерцы в пятый раз подряд стали чемпионами страны.