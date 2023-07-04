Адамов раскрыл свою цель в «Зените»

Защитник Арсен Адамов, который выступает за петербургский «Зенит», поведал о своей цели на следующий сезон.

«Цель как всегда одна - играть как можно больше. Буду доказывать, что я игрок основы. Я остаюсь. На сегодняшний день я игрок «Зенита», - приводятся слова футболиста на страницах издания Metaratings.ru.

Арсен перебрался в петербургский клуб из «Урала» зимой прошлого года. Защитник принял участие в 20 матчах за «сине-бело-голубых», в которых сделал две голевые передачи.

По итогам прошлого сезона подопечные Сергея Семака в пятый раз подряд стали чемпионами Премьер-лиги.