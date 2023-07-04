Деспотович: «Слуцкий — это на 70% девушка, 30% — мужчина»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович резко высказался об экс-главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

«В Слуцком вообще больше женского, чем мужского. Слуцкий — это на 70% девушка, 30% — мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла», — цитирует Деспотовича Sport24.

Также сербский футболист раскритиковал экс-спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского.

Напомним, Деспотович защищал цвета казанского клуба с 2020 по 2022 год. В общей сложности за «Рубин» нападающий провёл 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.