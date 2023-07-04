Сегодня «СКА-Хабаровск» сыграет с «Динамо»

Сегодня, 4 июля, «СКА-Хабаровск» проведёт контрольный матч против московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Товарищеская встреча состоится в Новогорске и начнётся она в 17:00 по московскому времени. Трансляция этой игры пройдёт на YouTube-канале «Динамо».

Отметим, что по ходу текущего лета «Динамо» возглавил чешский тренер Марцел Личка, ранее работавший в «Оренбурге». Минувший розыгрыш РПЛ «бело-голубые» завершили на девятом месте в турнирной таблице.

Старт нового сезона в Первой лиге запланирован на июль. Свой первый матч «СКА-Хабаровск» проведёт против ярославского «Шинника».

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