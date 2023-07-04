Бразильский форвард покинул «Локомотив»

Бразильский форвард «Локомотива» Педриньо продолжит карьеру на родине. 26-летний футболист переходит на правах аренды в «Атлетико Минейро», сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабио Алейшо.

В российский коллектив Педриньо перебрался в сентябре прошлого года, заключив трудовое соглашение на четыре года. За московскую команду южноамериканец дебютировал 11 сентября в выездной игре с воронежским «Факелом» (0:2) в рамках Премьер-лиги.

В декабре форвард отправился в аренду в «Сан-Паулу», но в конце апреля клуб прекратил сотрудничество с игроком из-за обвинений бразильца в домашнем насилии.