Аршавин сравнил российского игрока с Криштиану Роналду

Экс-форвард петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о нападающем Сергее Пиняеве, выступающем за столичный «Локомотив».

«Я его с собой не ассоциирую, для меня Сергей - Криштиану Роналду. Как он играет, его стиль, он больше похож на португальца», - рассказал бывший футболист на ютуб-канале «ТакойФутбол».

Напомним, что Пиняев пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно, перебравшись из самарских «Крыльев Советов». В составе «железнодорожников» 18-летний полузащитник провел девять поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и получил одну желтую карточку.