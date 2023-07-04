Сёмин оценил уровень легионеров «Зенита»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о бразильских игроках, выступающих за петербургский «Зенит».

«Они в большей степени приносят результат. «Зенит» подписывает качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшем сезоне петербургский коллектив досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака в пятый раз подряд завоевали золотые медали.

Нападающий команды Малком стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Бразилец отметился 23 голами и семью ассистами в 27 встречах.