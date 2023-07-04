Защитник Марио Фернандес вряд ли вернётся в стан московского ЦСКА, об этом сообщает журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

По данным источника, столичный клуб не смог договориться с бразильским «Интернасьоналем» о выплате компенсации. Игрок рассматривает возможность выступления за другие команды, если будет предложения.

Напомним, что «Интернасьонал» прекратил сотрудничество с Фернандесом, который в конце прошлого декабря взял паузу в карьере, но уже через месяц присоединился к бразильскому клубу на правах аренды.

Контракт 32-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.