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Марио Фернандес вряд ли вернётся в ЦСКА слухи

04 Июля 2023 • 00:43 Комментировать

Защитник Марио Фернандес вряд ли вернётся в стан московского ЦСКА, об этом сообщает журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

По данным источника, столичный клуб не смог договориться с бразильским «Интернасьоналем» о выплате компенсации. Игрок рассматривает возможность выступления за другие команды, если будет предложения. 

Напомним, что «Интернасьонал» прекратил сотрудничество с Фернандесом, который в конце прошлого декабря взял паузу в карьере, но уже через месяц присоединился к бразильскому клубу на правах аренды. 

Контракт 32-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Интернасьонал
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