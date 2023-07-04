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В агентстве подтвердили интерес «Спартака» к Давинсону Санчесу

04 Июля 2023 • 00:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

В агентстве FV Players, что представляет интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердили интерес к игроку со стороны столичного «Спартака».

«Действительно интерес от «Спартака» есть, но пока не было ничего конкретного», - рассказали в агентстве «Спорт-Экспрессу».

Напомним, ранее об интересе «красно-белых» к колумбийцу заявил журналист Relevo Маттео Моретто. Также центрдефом интересуются стамбульские «Галатасарай» и «Фенербахче» и испанский «Вильярреал».

Санчес является игроком «шпор» уже на протяжении шести лет. Минувший сезон футболист также провёл в «Тоттенхэме», выйти на поле у него получилось в 24-х матчах, голевыми действиями оборонец не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023
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