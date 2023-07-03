«Бешикташ» продвинулся в переговорах с Кузяевым

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи рассказал о ходе переговоров с российским полузащитником Далером Кузяевым.

Спортивный деятель отметил, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

«Ситуация с этими игроками будет определена в течение этой недели. Пытаемся завершить трансферы» , — цитирует Казанчи Haber Global.

Напомним, что у российского полузащитника закончился контракт с питерским «Зенитом», следовательно, он может пополнить ряды турецкого клуба на правах свободного агента.

В прошлом сезоне РПЛ 30-летний футболист принял участие в 26 играх, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.