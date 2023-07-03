Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аренда Шиманьски в «Фейеноорд» может сорваться из-за запросов игрока слухи

03 Июля 2023 • 23:14 Комментировать

Польский полузащитник московского «Динамо» Себастиан Шиманьски второй год подряд может провести в аренде в «Фейеноорде», об этом сообщает 1908.nl.

По данным источника, нидерландский клуб согласовал годичную аренду с «бело-голубыми», но сделка может сорваться, из-за финансовых запросов поляка - его представители требуют зарплату более двух миллионов евро.

Контракт 24-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шиманьски принял участие в 40 играх, в которых отметился десятью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Себастиан Шиманьски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
00:05 · Россия. Премьер-лига
В агентстве подтвердили интерес «Спартака» к Давинсону Санчесу
03 Июля
23:50 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов – самый дорогой футболист из Казахстана в мировом футболе
23:35 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» продвинулся в переговорах с Кузяевым
23:14 · Россия. Премьер-лига
Аренда Шиманьски в «Фейеноорд» может сорваться из-за запросов игрока слухи
23:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец посоветовал «Зениту» отдать Одоевского в аренду
23:04 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Бешикташа»: «Мы заинтересованы в Бактиёра Зайнутдинова»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» арендует защитника «Рубина»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Црвены Звезды» Спаич поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – о Смолове: «Фёдор способен сыграть на хорошем уровне ещё несколько сезонов»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Митай изменил свой игровой номер из-за болельщиков
22:25 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Пари НН» - хороший вариант для Живоглядова»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Деспотович - о Божевиче: «Миодраг действительно легенда»
22:07 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Факел» не договорились по переходу Мещанинова
22:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Санчесом слухи
21:54 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: Уход Вендела и Кузяева не сделает «Зенит» слабее
Все новости
Рекомендуем