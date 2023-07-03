Польский полузащитник московского «Динамо» Себастиан Шиманьски второй год подряд может провести в аренде в «Фейеноорде», об этом сообщает 1908.nl.

По данным источника, нидерландский клуб согласовал годичную аренду с «бело-голубыми», но сделка может сорваться, из-за финансовых запросов поляка - его представители требуют зарплату более двух миллионов евро.

Контракт 24-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шиманьски принял участие в 40 играх, в которых отметился десятью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.