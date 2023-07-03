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Тульский «Арсенал» арендует защитника «Рубина»

03 Июля 2023 • 23:02 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Тульский «Арсенал» арендует у казанского «Рубина» молодого центрального защитника Константина Нижегородова.

По информации Metaratings, два российских клуба уже достигли полной договорённости о переходе игрока.

В минувшем сезоне на счету 21-летнего футболиста всего четыре матча за основной состав казанцев и один гол.

Напомним, что «Рубину» по итогам сезона удалось вернуться в Премьер-лигу, заняв первое место в Первой лиге.

Вылетевший вместе с «Рубином» «Арсенал» сезон во втором по силе дивизионе провалил, заняв лишь 13-е место по его итогам.

«Рубин» может подписать нападающего «Слована»

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Рубин Арсенал Тула трансферы футбола - лето 2023 Константин Нижегородов
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