Тульский «Арсенал» арендует защитника «Рубина»

Тульский «Арсенал» арендует у казанского «Рубина» молодого центрального защитника Константина Нижегородова.

По информации Metaratings, два российских клуба уже достигли полной договорённости о переходе игрока.

В минувшем сезоне на счету 21-летнего футболиста всего четыре матча за основной состав казанцев и один гол.

Напомним, что «Рубину» по итогам сезона удалось вернуться в Премьер-лигу, заняв первое место в Первой лиге.

Вылетевший вместе с «Рубином» «Арсенал» сезон во втором по силе дивизионе провалил, заняв лишь 13-е место по его итогам.

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