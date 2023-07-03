Тарханов – о Смолове: «Фёдор способен сыграть на хорошем уровне ещё несколько сезонов»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о карьере форварда «Динамо» Фёдора Смолова. Напомним, что нападающему уже 33 года, недавно он подписал новый контракт с «бело-голубыми».

«Фёдор способен провести еще несколько сезонов на высоком уровне, рано ему вешать бутсы на гвоздь. А ещё в новом сезоне может раскрыться их дуэт в нападении с Тюкавиным», - цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Смолову удалось отличиться за «Динамо» 12 голами в рамках Премьер-лиги и Кубка России. Выступает в составе «бело-голубых» нападающий с зимы 2022 года.

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