Защитник «Локомотива» Митай изменил свой игровой номер из-за болельщиков

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай сменил свой игровой номер. Теперь албанский футболист будет выступать под 21-м номером.

Игрок отметил, что вторая часть прошедшего сезона была невероятной для столичного клуба, и болельщики поддерживали команду от всего сердца.

«Во многом именно поэтому я воспользовался шансом изменить свой игровой номер, чтобы вернуть болельщикам 12-й», - заявил Митай в видео на ютуб-канале столичного клуба.

В прошлом сезоне 19-летний футболист принял участие в 18 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.