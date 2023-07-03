Пименов: «Пари НН» - хороший вариант для Живоглядова»

Бывший российский форвард Руслан Пименов оценил сегодняшнее усиление «Пари НН» - в клуб перебрался защитник Дмитрий Живоглядов, ранее четыре года выступавший за столичный «Локомотив».

«Считаю, хороший вариант для качественного футболиста. Он должен стать усилением для новой команды, он опытен, а главное – стабилен», - поделился Пименов с «Матч ТВ».

Напомним, что в сезоне прошедшем на счету Живоглядова 21 матч за «Локомотив». Голами он не отметился, однако оформил пять голевых передач. В конце сезона футболист стал одним из тех, кто покинул команду свободным агентом.

Живоглядов стал игроком «Пари НН»