Деспотович - о Божевиче: «Миодраг действительно легенда»

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о словах Миодрага Божовича, что он является легендой российского футбола.

Форвард отметил, что понял, почему черногорский специалист сказал, это, видимо у него была обида на то, что его не приглашают в РПЛ.

«Миодраг действительно легенда.

Со своей стороны отмечу: игроки любят Миодрага, потому что он всегда за них. Это не только хороший тренер, но и человек», - приводит слова Деспотовича Sport24.

55-летний специалист находится без работы с июня прошлого года. Последним его клубом был тульский «Арсенал», с которым он сотрудничал менее одного сезона.