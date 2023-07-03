«Сочи» и «Факел» не договорились по переходу Мещанинова

«Сочи» и «Факел» не договорились о переходе 27-летнего защитника Артёма Мещанинова, об этом сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

«Факел» пытался осуществить переход 27-летнего центрального защитника, они прорабатывали сделку последние две недели, однако по итогу стороны не нашли приемлемого для всех варианта. Как результат: Артём остается в Сочи», - пишет Карпов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тыс. евро.

В минувшем сезоне россиянин провёл за «Сочи» 17 матчей, не отметившись голевыми действиями.