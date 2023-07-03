Московский «Спартак» заинтересован в услугах защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, об этом сообщил журналист издания Relevo Маттео Моретто.

По данным источника, «шпоры» хотят получить за колумбийца компенсацию в размере 15 миллионов евро. За ним также следят «Виляьрреал», «Галатасарай» и «Фенербахче».

Контракт 27-летнего футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Санчес принял участие в 24 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее он выступал за амстердамский «Аякс». На его счету 54 игры за национальную сборную Колумбии.