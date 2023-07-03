Шалимов: Уход Вендела и Кузяева не сделает «Зенит» слабее

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о возможном уходе из питерского «Зенита» полузащитников Далера Кузяева и Вендела.

«Если Кузяев и Вендел уйдут, думаю, «Зенит» их заменит и по силе будет выглядеть так же, как в прошлом году», - заявил Шалимов в эфире программы «Межсезонье» на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Напомним, что контракт россиянина с командой с берегов Невы подошёл к концу, и на данный момент он занят поиском европейского клуба, а Вендел пока не вернулся в расположение «Зенита», и главный тренер Сергей Семак не исключил возможного ухода бразильца.