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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов назвал позиции в «Спартаке», которые требуют усиления

03 Июля 2023 • 21:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Легенда столичного «Спартака» Андрей Тихонов назвал позиции в составе «красно-белых», которые им необходимо усилить этим летом.

«Спартаку» нужно усиление — один, а может быть, и два сильных центральных защитника. В центральную зону нужен игрок», - рассуждает Тихонов в эфире «Матч ТВ», добавляя, что весну клуб продемонстрировал провальную.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял третье место, по итогам позапрошлого сезона РПЛ команда расположилась на 10-й строчке.

«Не стоит оправдывать «Спартак» за весеннюю игру, но просто ожиданий от команды было очень много», - добавляет Тихонов.

В первом туре нового сезона Премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля примет дома «Оренбург» Иржи Ярошика.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов
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