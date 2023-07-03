Тихонов назвал позиции в «Спартаке», которые требуют усиления

Легенда столичного «Спартака» Андрей Тихонов назвал позиции в составе «красно-белых», которые им необходимо усилить этим летом.

«Спартаку» нужно усиление — один, а может быть, и два сильных центральных защитника. В центральную зону нужен игрок», - рассуждает Тихонов в эфире «Матч ТВ», добавляя, что весну клуб продемонстрировал провальную.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял третье место, по итогам позапрошлого сезона РПЛ команда расположилась на 10-й строчке.

«Не стоит оправдывать «Спартак» за весеннюю игру, но просто ожиданий от команды было очень много», - добавляет Тихонов.

В первом туре нового сезона Премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля примет дома «Оренбург» Иржи Ярошика.