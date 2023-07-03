Дмитрий Тарасов: Я уже не хочу в профессиональный футбол

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне выступающий за медийный клуб «Родина Медиа», высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол.

«Честно, я уже не хочу в профессиональный футбол. В «Локомотив» — возможно», - приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Родина Медиа» выиграла третий сезон Медийной футбольной лиги и в следующем сезоне будет выступать в Кубке России.

Последним клубом 36-летнего футболиста был московский «Велес», с которым он прекратил сотрудничество в октябре 2021 года.

Ранее он выступал за «Томь», футбольный клуб «Москва» и казанский «Рубин».