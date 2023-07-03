Чепчугов: «Зенит» в очередной раз будет считаться главным претендентом на чемпионство

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о борьбе за чемпионство в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что все прекрасно понимают, что «Зенит» в очередной раз будет считаться главным фаворитом чемпионата.

«Чемпионат — это всегда длинная дистанция, хочется пожелать не только «армейцам» , но и всем командам продуктивной подготовки, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Пусть победит сильнейший!», - приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, что команда с берегов Невы становилась победителем пяти последних сезонов РПЛ. Первый тур нового чемпионата состоится 21-23 июля.