Гранат: «Кудряшов усилит любую команду в чемпионате России»

Бывший защитник столичного «Динамо» и казанского «Рубина» Владимир Гранат полагает, что защитник Фёдор Кудряшов станет усилением для любого клуба из Российской премьер-лиги несмотря на то, что игроку уже 36 лет.

«В РПЛ он точно бы усилил любую команду, у него есть необходимые лидерские, футбольные и человеческие качества. Уверен, ещё не один сезон он сможет сыграть на хорошем уровне», - цитирует Граната «Матч ТВ».

Напомним, что последним клубом Кудряшова был «Антальяспор». В нём он провёл три последних сезона в рамках игровой карьеры.

Пономарёв уверен, что Кудряшов не нужен клубам РПЛ