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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «В 1/8 финала ЧМ хотели сыграть с Португалией, но Черчесов думал иначе»

03 Июля 2023 • 21:13 Комментировать

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился своими воспоминаниями пятилетней давности. Напомним, что после группового этапа чемпионата мира 2018 года сборной России предстояло сыграть либо с командой Испании, либо с командой Португалии. Как известно, в плей-офф россиянам достались именно испанцы, как и хотел тогдашний главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Сидели с ребятами и говорили на базе, что нам нужна команда Португалии в соперники. Но Станислав Саламович сказал, что нам нужна Испания – это команда без тренера на тот момент, Лопетеги убрали перед началом турнира, поэтому это был наиболее слабый соперник», - цитирует Граната Metaratings.

Напомним, что в итоге на том мундиале россияне дошли до стадии четвертьфинала, уступив финалисту турнира – сборной Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Испании Станислав Черчесов Владимир Гранат
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