Защитник «Спартака» Тавареш успешно прооперирован

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш успешно прооперирован, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Он передаёт всем привет и благодарность за слова поддержки», - говорится в заявлении клуба.

22-летний футболист получил разрыв крестообразной связки колена на тренеровке молодёжной сборной Португалии. Защитник выбыл как минимум на полгода и точно не поможет своей команде в первой части сезона.

Напомним, что Тавареш пополнил ряды «Спартака» в зимнее трансферное окно и с того времени принял участие в 18 играх, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.