Канчельскис: «Кудряшов ещё пригодится некоторым командам»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на уход защитника Фёдора Кудряшова из турецкого «Антальяспора». Напомним, что в Турции Кудряшов провёл три последних сезона.

«Он ещё может пригодиться некоторым командам, люди карьеру и в 38, и в 39 заканчивают. У защитников в стране вообще мало, поэтому возможно всё. Сейчас и в Турции, где он играл, уровень футбола выше нашего», - рассуждает Канчельскис для «Матч ТВ».

Ранее своим мнением о будущем защитника поделился ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв. Кудряшову, напомним, 36 лет.