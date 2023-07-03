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Ловчев - об Эшуорте: «Непонятно, чем он вообще занимается»

03 Июля 2023 • 20:48 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о селекции столичного клуба.

Специалист отметил, что вероятный трансфер Тео Бонгонды явно планируется на позицию Виктора Мозеса, ведь нигериец подвержен травмам, к тому же часто ходят слухи о его возможном уходе. При этом он не понимает, какова роль спортивного директора клуба Пола Эшуорта, ведь игрок «Кадиса» является кандидатурой Гильермо Абаскаля.

«Он всё время молчит. Такая манера поведения была бы оправданна, если бы игроков он привозил хороших, но этого не скажешь. Непонятно, чем он вообще занимается», - написал Ловчев в своём телеграм-канале. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Пол Эшуорт
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