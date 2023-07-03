Стали известны детали контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Стали известны условия, при которых контракт нападающего Артёма Дзюбы будет с московским «Локомотивом» будет продлён ещё на один сезон.

Для продления договора на сезон-2024/25 — форвард должен набрать 12 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Напомним, что 34-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.

Во второй части сезона Дзюба принял участие 13 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.