Во «Фламенго» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо

Вице‑президент «Фламенго» Маркос Браз высказался об информации, что бразильский клуб заинтересован в услугах полузащитника питерского «Зенита» Клаудиньо.

Спортивный деятель отметил, что интерес к игроку действительно присутствует.

«Мы провели некоторые процедуры, связанные с переговорами с его представителем, реально оценили его запросы, усилия, которые игрок может приложить для сотрудничества», - цитирует Браза Globo Esporte.

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» хотел бы получить за игрока 30 миллионов евро.