Корнеев: «Переход в «Верону» для Миранчука – шаг назад»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев отреагировал на слухи, которые связывают российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с переходом в один из аутсайдеров Серии А минувшего сезона – футбольный клуб «Верона».

«Верона» — это шаг назад, думаю. Уходить постоянно в какие‑то аренды не очень хорошо для игрока. Если такая история происходит — надо ставить вопрос жестко: «Если вы на меня не рассчитываете, то продавайте», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, что «Верона» по итогам сезона заняла 18 место в Серии А и в решающем матче за сохранение прописки в элите обыграла «Специю».

«Торино», в котором Миранчук провёл сезон, занял 10 место в турнирной таблице.

Сёмин: Алексей Миранчук может перейти в клуб сильнее «Вероны»