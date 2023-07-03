31-летний российско-нигерийский защитник Брайн Идову покинул «Химки» в связи с тем, что его контракт с подмосковным клубом подошёл к концу. Защищал цвета «Химок» он с 2020 года.

«Мы благодарим Брайна за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», - сказали в клубной пресс-службе.

Напомним, что Идову начал свою карьеру в РПЛ в рядах пермского «Амкара» - за «красно-чёрных» он выступал с 2012 по 2018 годы. В 2018 году после расформирования «Амкара» стал игроком столичного «Локомотива», в 2020 году перебрался в «Химки» в рамках арендного соглашения, а год спустя подписал полноценный контракт