Форвард братиславского «Слована» Александар Чаврич подтвердил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», что может продолжить карьеру в России.

«Могу ли я переехать в Россию? Да, мы общаемся с «Рубином», это правда», - рассказал нашему корреспонденту сербский нападающий.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский «Рубин» и 29-летний футболист ведут переговоры о возможном трансфере. В минувшем сезоне на его счету 24 гола и три ассиста во всех официальных турнирах. Его контракт со словацким клубом действует ещё два сезона.

«Рубин», напомним, спустя год снова будет играть в РПЛ, так как стал победителем Первой лиги.