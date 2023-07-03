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Чаврич подтвердил, что близок к переезду в Россию эксклюзив

03 Июля 2023 • 19:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Форвард братиславского «Слована» Александар Чаврич подтвердил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», что может продолжить карьеру в России.

«Могу ли я переехать в Россию? Да, мы общаемся с «Рубином», это правда», - рассказал нашему корреспонденту сербский нападающий.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский «Рубин» и 29-летний футболист ведут переговоры о возможном трансфере. В минувшем сезоне на его счету 24 гола и три ассиста во всех официальных турнирах. Его контракт со словацким клубом действует ещё два сезона.

«Рубин», напомним, спустя год снова будет играть в РПЛ, так как стал победителем Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александар Чаврич
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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