Одоевский — о новом контракте: «Зенит» — это родная команда»

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский поделился эмоциями после продления трудового соглашения с клубом.

«Прекрасные ощущения, очень рад находиться в своей родной команде. Я всегда испытывал положительные эмоции от нахождения здесь. «Зенит» — это родной город, родная команда. Я очень счастлив», — приводит слова Одоевского официальный сайт «сине-бело-голубых».

Ранее стало известно, что 20-летний голкипер продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2026/27. В минувшей кампании Одоевский сыграл в пяти матчах с учетом всех турниров. Отметим, что в четырех из них он не пропустил ни одного мяча.