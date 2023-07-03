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Чанов оценил очередную аренду Помазуна в «Урал»

03 Июля 2023 • 19:33 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об очередной аренде Ильи Помазуна в екатеринбургский «Урал».

«Прежде всего «Урал» заинтересован в Помазуне. Илья там номер один. Думаю, его бы с удовольствием взяли и другие клубы РПЛ, но решение такое, какое есть. Видимо, есть договорённость между ЦСКА и «Уралом», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Также Чанов выразил удовлетворение от сделки, назвав Помазуна одним из лидеров «Урала». По мнению специалиста, Илья является одним из лучших вратарей России, который будет способен заменить Игоря Акинфеева в воротах «армейцев» в будущем.

Напомним, что Илья Помазун уже четвёртый год подряд отправляется в аренду в Екатеринбург. В прошедшем сезоне голкипер, продливший контракт с ЦСКА до 2028 года, провёл 39 матчей во всех состязаниях.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Илья Помазун Вячеслав Чанов
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