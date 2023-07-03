«Рубин» может подписать нападающего «Слована»

Нападающий «Слована» Александар Чаврич может пополнить состав казанского «Рубина».

По информации портала Metaratings, «Рубин» уже начал переговорный процесс по трансферу 29-летнего серба. Как сообщает источник, Чаврич близок к переходу в «Рубин».

В сезоне-2022/23 Чаврич появился на поле в 54 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 24 гола и стал автором трех результативных передач.

Действующий трудовой договор вингера со «Слованом» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,3 млн евро.