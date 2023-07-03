Дмитрий Андреев: «Оренбург» усилит состав, если попросит Ярошик

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

«Пока мы об этом не общались. Сейчас идут сборы, знакомство с командой. Сыграем пару матчей, а потом посмотрим. Если Иржи попросит, то, конечно, постараемся купить нужных игроков», — заявил Андреев «РБ Спорту».

Напомним, ранее пост главного тренера «Оренбурга» покинул Марцел Личка, который возглавил московское «Динамо». Новым наставником оренбургской команды стал Иржи Ярошик.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Оренбург» сыграет в гостях против «Спартака», встреча пройдет 21-23 июля.