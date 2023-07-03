В «Оренбурге» отреагировали на слухи о возможной аренде Одоевского

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном приглашении голкипера «Зенита» Даниила Одоевского.

Ранее появилась информация о том, что в услугах 20-летнего вратаря заинтересованы «Оренбург» и «Пари НН».

«На данный момент мы в этом не заинтересованы. У нас закрыта эта позиция. У нас четыре вратаря. Куда нам пятого? В этом нет необходимости», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 3 июля, «Зенит» официально объявил о продлении трудового соглашения с Одоевским. В прошедшем сезоне голкипер появился на поле в четырех матчах Российской премьер-лиги и в одной игре национального Кубка.



