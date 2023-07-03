Экс-игрок «Краснодара» Олссон выкуплен датским клубом

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон выкуплен у бельгийского «Андерлехта» датским клубом «Митьюлланд», за который он выступал на протяжении минувшего сезона в рамках аренды. О сделке, сумма которой составила 2,8 млн евро, сообщает портал Transfermarkt.

Напомним, что 28-летний швед был игроком «Краснодара» с 2019 по 2021 годы. После сезона-2020/21 Олссон перебрался в «Андерлехт» за 4 млн евро, а сезон спустя ушёл в аренду в датский «Митьюлланд».

По итогам минувшего сезона «Митьюлланду» не удалось пробиться в еврокубки, команда финишировала лишь на седьмом месте в общем зачёте и на первом в группе команд чемпионата Дании, которые боролись за выживание.