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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два клуба РПЛ хотят арендовать голкипера «Зенита»

03 Июля 2023 • 18:39 Комментировать

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский может покинуть санкт-петербургский клуб в летнее трансферное окно.

По сведениям Metaratings, два представителя Российской премьер-лиги хотят взять в аренду 20-летнего голкипера. Этими клубами являются «Пари НН» и «Оренбург». Источник сообщает, что агенты футболиста так же предлагают услуги своего клиента азиатским командам. Отмечается, что Одоевский вряд ли останется в стане «сине-бело-голубых» этим летом.

Добавим, ранее Одоевский подписал новый трудовой договор с «Зенитом» до 2027 года. В сезоне-2022/23 вратарь провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил один гол.

 «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Даниил Одоевский Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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