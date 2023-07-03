Кузьмичёв посоветовал Иосифову вернуться в Россию

Экс-директор академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв дал совет молодому российскому футболисту Никите Иосифову. 22-летний игрок в минувшую пятницу покинул испанский «Вильярреал» после двух лет в клубе.

«Время, которое он провёл в «Вильярреале», не пошло ему в зачёт. На его месте попробовал бы вернуться в Россию. Тут его хотя бы помнят, о нём знают, он может начать всё с чистого листа», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, Иосифов является воспитанником столичных «Спартака» и «Локомотива», в «Вильярреал» футболист перебрался в 2021 году из «Казанки».