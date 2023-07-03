Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» может подписать хорошего легионера

Бывший нападающий московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, стоит ли «железнодорожникам» подписывать легионеров.

«Может, и есть смысл купить легионера, но только очень хорошего. Главное, чтобы он приехал, а для этого его нужно финансово заинтересовать», — цитирует Билялетдинова портал «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «железнодорожники» примут на своем поле казанский «Рубин». Предварительная дата встречи 21-23 июля.