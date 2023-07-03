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«Пари НН» выкупает Артёма Соколова у «Крыльев Советов»

03 Июля 2023 • 17:42 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:00

Нижегородский «Пари НН» выкупит у самарских «Крыльев Советов» российского полузащитника Артёма Соколова. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Соколов провёл именно в «Пари НН». За нижегородский клуб у него набралось шесть выходов на поле. Первую часть сезона 20-летний футболист провёл в «Крыльях», в составе самарского коллектива он вышел на поле в 15 матчах, отметившись одним ассистом. Выступает футболист на позиции центрального атакующего полузащитника, может сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки.

Сумма сделки по игроку между двумя клубами Поволжья составит 45 млн руб, игрок подпишет трёхлетний контракт с нижегородцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Артём Соколов Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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