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Афанасьев считает, что поднять «Торпедо» может лишь тот, кто играл за команду

03 Июля 2023 • 17:34 Комментировать

Экс-игрок московского «Торпедо» Андрей Афанасьев ответил на вопрос, смогут ли «автозаводцы» вернуться в РПЛ в следующем году.

«Думаю, что команду в нынешней ситуации должен тренировать настоящий торпедовец. Поднять «Торпедо» сможет лишь тот, кто играл за клуб и пропитался его духом», — заявил Афанасьев «РБ Спорту».

В сезоне-2022/23 столичный клуб занял последнее место в турнирной таблице чемпионата России, одержав в 30 матчах всего три победы. Новый сезон «Торпедо» проведет в Первой лиге. Напомним, на данный момент главным тренером команды является испанский специалист Жозеп Клотет.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Афанасьев
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