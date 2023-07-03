Афанасьев считает, что поднять «Торпедо» может лишь тот, кто играл за команду

Экс-игрок московского «Торпедо» Андрей Афанасьев ответил на вопрос, смогут ли «автозаводцы» вернуться в РПЛ в следующем году.

«Думаю, что команду в нынешней ситуации должен тренировать настоящий торпедовец. Поднять «Торпедо» сможет лишь тот, кто играл за клуб и пропитался его духом», — заявил Афанасьев «РБ Спорту».

В сезоне-2022/23 столичный клуб занял последнее место в турнирной таблице чемпионата России, одержав в 30 матчах всего три победы. Новый сезон «Торпедо» проведет в Первой лиге. Напомним, на данный момент главным тренером команды является испанский специалист Жозеп Клотет.