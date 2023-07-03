Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев не набивает себе цену для контракта с «Зенитом» — Радченко

03 Июля 2023 • 17:21 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился комментарием о возможном уходе полузащитника Далера Кузяева из санкт-петербургского клуба. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек может перейти в «Бешикташ».

«Кузяев — порядочный человек и футболист. Пытается набить себе цену для контракта с «Зенитом»? Такие ситуации бывают, но Далер этим точно не занимается», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Эксперт считает, что у Кузяева есть шансы найти себе команду в Европе, однако к выбору нужно подойти тщательно. Кузяеву необходимо выбрать тот клуб, в котором на него будет рассчитывать тренер, добавил Радченко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
18:49 · Россия. Премьер-лига
Щенников: «Мой приоритет – остаться в РПЛ»
18:47 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» отреагировали на слухи о возможной аренде Одоевского
18:43 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Краснодара» Олссон выкуплен датским клубом
18:39 · Россия. Премьер-лига
Два клуба РПЛ хотят арендовать голкипера «Зенита»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв посоветовал Иосифову вернуться в Россию
18:26 · Кубок России
Тарасов: Я буду праздновать, если забью «Локомотиву»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Щенников охарактеризовал своё состояние после ухода из ЦСКА
18:15 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА Федотов: «Не вижу разницы между сборами в России и Австрии»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Щенников назвал самый памятный гол за ЦСКА
17:49 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» может подписать хорошего легионера
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» выкупает Артёма Соколова у «Крыльев Советов»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев считает, что поднять «Торпедо» может лишь тот, кто играл за команду
17:21 · Россия. Премьер-лига
Кузяев не набивает себе цену для контракта с «Зенитом» — Радченко
17:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюнтера: «Корай приедет в Россию»
17:11 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским официально
Все новости
Рекомендуем