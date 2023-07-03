Кузяев не набивает себе цену для контракта с «Зенитом» — Радченко

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился комментарием о возможном уходе полузащитника Далера Кузяева из санкт-петербургского клуба. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек может перейти в «Бешикташ».

«Кузяев — порядочный человек и футболист. Пытается набить себе цену для контракта с «Зенитом»? Такие ситуации бывают, но Далер этим точно не занимается», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Эксперт считает, что у Кузяева есть шансы найти себе команду в Европе, однако к выбору нужно подойти тщательно. Кузяеву необходимо выбрать тот клуб, в котором на него будет рассчитывать тренер, добавил Радченко.